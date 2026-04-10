Появились подробности о тургруппе, двое членов которой погибли на Камчатке

Москва10 апр Вести.Причиной конфликта между туристами на Камчатке, после чего группа разделилась и двое из них погибли, стало нежелание руководительницы идти по опасному и длинному маршруту, передает Telegram-канал SHOT.

22-летняя руководительница хотела спасти свою группу и предложила более безопасный маршрут для возвращения. Это и стало причиной конфликта — остальные решили идти по запланированному, более опасному и длинному пути, где двое погибли. С девушкой согласился лишь один альпинист говорится в сообщении источника

Группа туристов на лыжах в составе 9 человек отправилась к Авачинскому перевалу. В дороге их настигла непогода, необходимо было возвращаться к точке отправления. Девушка предложила короткий и более легкий маршрут, семеро ее не поддержали.

В итоге они решили разделиться. Девушка и молодой человек быстро вернулись к перевалу. Остальные отправились по пути, который выбрали изначально, причем, без палатки и спутниковой связи, и пропали. Известно, что в это время там началась сильная метель.

Их обнаружили в ходе поисково-спасательной операции. Два человека погибли, пятеро получили сильное обморожение. Всех эвакуировали на вертолете, выжившим оказывается необходимая медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.