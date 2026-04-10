Москва10 апрВести.Следственный комитет Камчатского края возбудил уголовное дело после исчезновения группы туристов из семи человек, два из которых погибли. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Накануне стало известно об обнаружении всех семерых человек. Пятеро остались живыми.
Дело заведено по ч. 3 ст. 109 УК РФ и по ч. 3 ст. 238 УК РФ.
Накануне все пропавшие были обнаружены: у пятерых сильные обморожения, двое погибли. Выживших эвакуировали вертолетом.