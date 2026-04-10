На Камчатке возбудили уголовное дело после пропажи туристов

Москва10 апр Вести.Следственный комитет Камчатского края возбудил уголовное дело после исчезновения группы туристов из семи человек, два из которых погибли. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Накануне стало известно об обнаружении всех семерых человек. Пятеро остались живыми.

На Камчатке следователем СК возбуждено уголовное дело по факту исчезновения группы туристов в районе Авачинского перевала говорится в публикации

Дело заведено по ч. 3 ст. 109 УК РФ и по ч. 3 ст. 238 УК РФ.

Накануне все пропавшие были обнаружены: у пятерых сильные обморожения, двое погибли. Выживших эвакуировали вертолетом.