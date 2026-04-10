В Камчатском крае пропала связь с группой туристов из 7 человек

Москва10 апр Вести.В Камчатском крае пропала связь с зарегистрированной группой туристов, совершавшей поход в Налычевском парке. Как сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев, 7 человек на лыжах и без палатки могли попасть в пургу и замерзнуть.

Поскольку у группы из 7 человек нет палатки, то есть риск, что 8 апреля они могли попасть в пургу, потерять ориентир и замерзнуть отметил он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте"

По словам Лебедева, последний раз туристов видели у водопада на реке Шумная. Они планировали за день дойти до Авачинского перевала, однако после этого связь с группой, которая должна вернуться 10 апреля, пропала.

В настоящее время решается вопрос об организации поисковой операции.