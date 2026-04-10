Москва10 апр Вести.Туристы, с которыми пропала связь на Камчатке, прибыли на полуостров из Санкт-Петербурга и Череповца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС России.

В ведомстве также пояснили, что поводом для поисков стало отсутствие у пропавших палатки и спутникового телефона в сложных погодных условиях.

При наличии этих средств оснований для тревоги у нас бы не было, потому что возвращение туристов в Петропавловск-Камчатский было запланировано на 10 апреля плюс один резервный день пояснили в камчатском МЧС

Ранее сообщалось, что группа туристов из семи человек, совершавшая лыжный поход в Налычевском парке, перестала выходить на связь. В последний раз их видели 7 апреля у водопада на реке Шумная. Они планировали за день дойти до Авачинского перевала, но связь с ними прервалась. В настоящее время организована поисковая операция.