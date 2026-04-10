К поискам пропавших на Камчатке туристов готовятся подключить авиацию

Москва10 апр Вести.Авиация МЧС России может подключиться к операции по поиску пропавших на Камчатке группы туристов, переставших выходить на связь 7 апреля. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

В районе поиска низовая метель. Пока туристы не обнаружены. Рассматривается вопрос о привлечении авиации МЧС России проинформировал он в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте"

В Камчатском крае 10 апреля сводная группировка спасателей начала операцию по поиску группы туристов из семи человек, совершавших лыжный поход в Налычевском парке. В последний раз туристов видели 7 апреля у водопада на реке Шумная.