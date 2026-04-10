Москва10 апр Вести.В Камчатском крае сводная группировка спасателей начала операцию по поиску группы туристов из семи человек, которые не выходят на связь с 7 апреля. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

Утром 10 апреля на поиски туристов выдвинулась сводная группа, в составе которой спасатели поисково-спасательных отрядов Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и КГКУ "ЦОД" со снегоходной техникой, а также инспекторы природного парка "Вулканы Камчатки" говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что группа туристов из семи человек, совершавшая лыжный поход в Налычевском парке, перестала выходить на связь. В последний раз туристов видели 7 апреля у водопада на реке Шумная. Они планировали за день дойти до Авачинского перевала, однако после этого связь с группой, которая должна вернуться 10 апреля, пропала.