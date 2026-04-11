СК: на телах погибших на Камчатке туристов есть признаки обморожения

Москва11 апр Вести.Тела погибших во время похода на Камчатке туристов имеют признаки обморожения, сообщает Следственный комитет России.

Для установления точной причины смерти молодых людей назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы.

Обнаружены тела погибших с признаками обморожения, организованы мероприятия по их доставлению в город Елизово… Назначено 7 судебно-медицинских экспертиз. Они позволят установить точные причины смерти погибших, а также степень тяжести вреда, причиненного здоровью еще пятерых пострадавших говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Группа туристов из Санкт-Петербурга в составе 9 человек отправилась в поход на лыжах 27 марта. После двое из них решили идти более безопасным маршрутом, семеро отказались менять первоначальный план.

Через какое-то время связь с ними пропала. На поиски вышли спасатели. Их нашли 10 апреля. Два человека погибли, пятерым понадобилась медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.