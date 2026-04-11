Москва11 апрВести.Тела погибших во время похода на Камчатке туристов имеют признаки обморожения, сообщает Следственный комитет России.
Для установления точной причины смерти молодых людей назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы.
Обнаружены тела погибших с признаками обморожения, организованы мероприятия по их доставлению в город Елизово… Назначено 7 судебно-медицинских экспертиз. Они позволят установить точные причины смерти погибших, а также степень тяжести вреда, причиненного здоровью еще пятерых пострадавшихговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Группа туристов из Санкт-Петербурга в составе 9 человек отправилась в поход на лыжах 27 марта. После двое из них решили идти более безопасным маршрутом, семеро отказались менять первоначальный план.
Через какое-то время связь с ними пропала. На поиски вышли спасатели. Их нашли 10 апреля. Два человека погибли, пятерым понадобилась медицинская помощь.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.