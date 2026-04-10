Глава МЧС Камчатского края: пропавших без вести туристов нет

Москва10 апр Вести.В Камчатском крае подходит к завершению операция по спасению туристов, пропавших накануне. Судьба всех членов зарегистрированной группы известна, сообщил глава регионального МЧС Сергей Лебедев.

В общей сложности в тургруппе было девять человек. Погибли двое, 2001 и 2003 годов рождения.

Спасательная операция завершается. Судьба всех девятерых членов зарегистрированной группы известна. … Пропавших без вести нет написал он на своей странице в ВК

По словам Лебедева, причиной трагедии, как это часто бывает, стало "пренебрежение элементарными правилами безопасности".

Группа из девяти человек вышла на маршрут 28 марта, однако впоследствии разделилась. Двое, в том числе руководитель группы, пошли по более легкому маршруту, остальные семеро выбрали сложный маршрут, который планировался ранее.

Семь человек пошли к перевалу без палатки и спутникового телефона, через несколько дней связь с ними прервалась. Поиски осложняли метель и штормовой ветер.

10 апреля поисковая группа нашла всех семерых участников похода. Двое человек из группы погибли, пятеро удалось спасти, у них сильные обморожения.

Пятеро выживших были эвакуированы к подножию Авачинского вулкана.

Два туриста, отделившиеся от группы, благополучно вышли в Пиначево.

Следственный комитет возбудил дело по двум статьям в связи с пропажей и гибелью людей из туристической группы.