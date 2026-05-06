Москва6 маяВести.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту падения легкомоторного самолета в Омской области. Об этом сообщает пресс-служба СК.
В среду стало известно о падении самолета "Аэропракт А-22". В результате происшествия погибли два человека.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ – "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц"говорится в публикации
Следствие установило, что воздушное судно с двумя людьми на борту вылетело с площадки около деревни Кошкарево, после чего пилот сообщил о возвращении в точку вылета.
Однако вскоре связь с самолетом прервалась, позже обломки судна были найдены в четырех километрах от места вылета.