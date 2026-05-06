СК возбудил дело после падения легкомоторного самолета под Омском

После падения легкомоторного самолета в Омской области возбуждено дело СК возбудил дело после падения легкомоторного самолета под Омском

Москва6 мая Вести.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту падения легкомоторного самолета в Омской области. Об этом сообщает пресс-служба СК.

В среду стало известно о падении самолета "Аэропракт А-22". В результате происшествия погибли два человека.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ – "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц" говорится в публикации

Следствие установило, что воздушное судно с двумя людьми на борту вылетело с площадки около деревни Кошкарево, после чего пилот сообщил о возвращении в точку вылета.

Однако вскоре связь с самолетом прервалась, позже обломки судна были найдены в четырех километрах от места вылета.