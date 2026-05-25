СК возбудил дело после падения самолета в Красноярском крае СК: два человека пострадали при падении самолета в Красноярском крае

Москва25 мая Вести.Следователи устанавливают обстоятельства авиационного инцидента, произошедшего 25 мая вблизи поселка Осиновый Мыс Богучанского района Краснорского края, где совершило жесткую посадку воздушное судно.

Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

По предварительным данным, судно "Аэропракт-22" выполняло плановые авиационные работы с целью выявления возгораний на территории региона.

На борту находились два члена экипажа, которые получили телесные повреждения, они доставлены в медицинское учреждение сказано в сообщении ведомства в мессенджере MAX

В качестве основных версий крушения рассматриваются техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушного судна.

Уточняется, что в результате произошедшего самолет получил повреждения, размер ущерба устанавливается.

Следователи и криминалисты проводят следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.