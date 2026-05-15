СК начал проверку после жесткой посадки самолета в Тюменской области

Москва15 мая Вести.Сотрудники Следственного комитета начали разбирательство по факту инцидента с легкомоторным самолетом в Тюменской области.

Как сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба.

По предварительной информации, днем 15 мая 2026 года вблизи поселка Вагай легкомоторный самолет совершил жесткую посадку говорится в заявлении ведомства в мессенджере MAX

Двух членов экипажа самолета эвакуировали на борту спасательного вертолета. Информации о том, пострадали ли пилоты, пока не приводится.