СК показал кадры с перевернувшимся самолетом в Тюменской области Появились кадры с самолетом, перевернувшимся при жесткой посадке у поселка Вагай

Москва15 мая Вести.Пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ опубликовала в мессенджере MAX кадры с места ЧП с самолетом в Тюменской области.

Судя по фото и видео с места происшествия, в результате жесткой посадки легкомоторное воздушное судно оказалось на краю просеки. При этом, самолет перевернулся.

Как сообщилось ранее, инцидент произошел в пятницу, 15 мая, около поселка Вагай.

На борту воздушного судна находились два человека, их эвакуировали спасательным вертолетом.

Сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства произошедшего. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба.