Москва1 маяВести.Появилось фото с места жесткой посадки вертолета в Усинске Республики Коми. Снимок опубликовала Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале.
По факту произошедшего организована проверка.
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки вертолета в Республике Комиговорится в сообщении ведомства
По имеющимся данным, инцидент произошел около 15.45.
Ранее сообщалось, что вертолет должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ, но перевернулся на бок при попытке взлета. На борту находилось 24 человека, восемь из них пострадали в результате произошедшего.