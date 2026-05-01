Опубликовано фото вертолета, который завалился на бок при взлете в Усинске Прокуратура показала фото с места жесткой посадки вертолета в Усинске

Москва1 мая Вести.Появилось фото с места жесткой посадки вертолета в Усинске Республики Коми. Снимок опубликовала Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

По факту произошедшего организована проверка.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки вертолета в Республике Коми говорится в сообщении ведомства

По имеющимся данным, инцидент произошел около 15.45.

Ранее сообщалось, что вертолет должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ, но перевернулся на бок при попытке взлета. На борту находилось 24 человека, восемь из них пострадали в результате произошедшего.