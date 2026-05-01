Москва1 маяВести.В Усинске частный вертолет совершил жесткую посадку. Об этом сообщается на сайте управления МЧС России по Республике Коми.
По данным ведомства, воздушное судно завалилось на бок, попытавшись взлететь.
Сегодня в службу спасения Усинска поступила информация о том, что при взлете с вертолетной площадки, завалился на бок частный пассажирский вертолет МИ-8Тговорится в публикации
Отмечается, что вертолет должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ. На борту находилось 24 человека, восемь из них пострадали в результате инцидента. Причины происшествия выясняются.