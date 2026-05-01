Вертолет с вахтовиками завалился на бок при взлете в Усинске В Усинске Республики Коми совершил жесткую посадку вертолет с вахтовиками

Москва1 мая Вести.В Усинске частный вертолет совершил жесткую посадку. Об этом сообщается на сайте управления МЧС России по Республике Коми.

По данным ведомства, воздушное судно завалилось на бок, попытавшись взлететь.

Сегодня в службу спасения Усинска поступила информация о том, что при взлете с вертолетной площадки, завалился на бок частный пассажирский вертолет МИ-8Т говорится в публикации

Отмечается, что вертолет должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ. На борту находилось 24 человека, восемь из них пострадали в результате инцидента. Причины происшествия выясняются.