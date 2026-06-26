СК показал первые кадры с места жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае

Опубликованы кадры с места жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае СК показал первые кадры с места жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае

Москва26 июн Вести.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ показало первые кадры с места жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае. Они были опубликованы пресс-службой ведомства в MAX.

На кадрах видно, что вертолет приземлился в тайге, получив при посадке повреждения винтов и хвостовой балки.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 26 июня в районе населенного пункта Северо-Енисейск. В момент посадки на борту находились 12 человек – девять пассажиров и три члена экипажа.

Точное число пострадавших и размер ущерба установит проверка. Уточнялось, что разбирательство проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.