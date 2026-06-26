12 человек находились в вертолете Ми-8 при жесткой посадке в Красноярском крае

Вертолет, совершивший жесткую посадку в Красноярском крае, перевозил 12 человек 12 человек находились в вертолете Ми-8 при жесткой посадке в Красноярском крае

Москва26 июн Вести.На борту вертолета Ми-8Т, совершившего жесткую посадку в Красноярском крае, находились 12 человек.

По данным пресс-службы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, речь идет о девяти пассажирах и трех членах экипажа.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Северо-Енисейск.

Данные о пострадавших уточняются. Размер ущерба устанавливается сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8Т эксплуатировался компанией ООО "Геликс Аэро".

Обстоятельства происшествия устанавливаются в рамках проверки. Уточняется, что разбирательство проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.