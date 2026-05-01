В Росавиации назвали аварией жесткую посадку вертолета Ми-8 в Коми

Росавиация назвала аварией происшествие с вертолетом Ми-8 в Усинске В Росавиации назвали аварией жесткую посадку вертолета Ми-8 в Коми

Москва1 мая Вести.Росавиация квалифицировала происшествие с вертолетом Ми-8 в Усинске как аварию. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что причины инцидента будут выяснять Межгосударственный авиационный комитет и Западно-Сибирское МТУ Росавиации.

Росавиация классифицировала произошедшее событие как аварию говорится в сообщении

В результате жесткой посадки вертолета, который должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ, пострадали 11 человек. Всего на борту находилось 24 человека. Возбуждено уголовное дело.