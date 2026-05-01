Москва1 маяВести.Двое пострадавших в инциденте с вертолетом Ми-8 в Коми получили травмы средней степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав республики.
По последним данным, всего пострадали десять человек.
Все пострадавшие доставлены в приемное отделение медицинского учреждения: двое из них получили травмы средней степени тяжести, еще восемь – легкойцитирует минздрав агентство
Вертолет с вахтовиками совершил жесткую посадку в Усинске. Он попытался взлететь, но в итоге завалился на бок. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.