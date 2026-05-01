МЧС: 11 человек пострадали при жесткой посадке вертолета в Коми

Одиннадцать человек пострадали при жесткой посадке вертолета в Коми МЧС: 11 человек пострадали при жесткой посадке вертолета в Коми

Москва1 мая Вести.Из 24 человек, находившихся на борту вертолета, который совершил жесткую посадку в Коми, пострадали 11, сообщается на официальном сайте МЧС республики.

В пятницу, 1 мая, при взлете частный пассажирский вертолет МИ-8Т завалился на бок. Он летел с вахтовиками в Ненецкий автономный округ.

На борту находились 24 человека. Пострадали 11, они осмотрены медиками и отпущены на амбулаторное лечение отмечается в сообщении

Причины случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось о 10 пострадавших.