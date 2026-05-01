До 10 возросло число пострадавших при жесткой посадке вертолета в Усинске

Число пострадавших при жесткой посадке вертолета в Коми увеличилось до 10 До 10 возросло число пострадавших при жесткой посадке вертолета в Усинске

Москва1 мая Вести.Поступили новые данные о количестве пострадавших в результате инцидента с вертолетом в Усинске. Как сообщает управление МЧС России по Коми в MAX, при жесткой посадке получили травмы десять человек.

До этого сообщалось только о восьми пострадавших. Погибших, по имеющимся данным, нет.

На борту находилось 24 человека. Пострадало 10 человек говорится в сообщении

Как стало известно ранее, вертолет должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ, но при взлете завалился на бок. Причины инцидента устанавливаются.