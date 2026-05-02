Москва2 маяВести.В правоохранительных органах назвали предварительную причину инцидента с вертолетом Ми-8 в Усинске Республики Коми. Как пишет ТАСС, авария произошла из-за человеческого фактора.
Уточняется, что пилот, по его собственным словам, просто не справился с управлением.
Предварительная причина аварии – человеческий фактор. Пилот пояснил, что не справился с управлением. Вертолет зацепил что-то лопастями и завалился на бок на вертолетной площадке при взлетеговорится в публикации
На борту Ми-8 вахтовики должны были отправиться в Ненецкий автономный округ. Всего в вертолете на момент ЧП находилось 24 человека, 11 из них пострадали.