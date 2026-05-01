Никто не погиб в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Усинске

В Коми возбудили уголовное дело после жесткой посадки вертолета с вахтовиками Никто не погиб в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Усинске

Москва1 мая Вести.Уголовное дело возбудили в Коми в связи с жесткой посадкой вертолета Ми-8. Об этом Следственный комитет РФ сообщил в MAX.

Ми-8 завалился на бок при взлете с вертолетной площадки Усинска. На борту находились 24 человека, из них 10 пострадали в результате инцидента. Погибших, по имеющимся данным, нет.

Следственными органами Западного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) говорится в сообщении

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.