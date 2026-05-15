Транспортная прокуратура проверяет инцидент с вертолетом Ми-8 в Хабаровском крае

Москва15 мая Вести.Сургутская транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 в Хабаровском крае. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

15 мая 2026 года около 11 часов по местному времени при выполнении посадки вертолета типа Ми-8 авиакомпании АО "ЮТэйр - Вертолетные услуги" после выполнения авиационных работ допущено повреждение задней части фюзеляжа воздушного судна говорится в публикации надзорного ведомства

Никто из находившихся на борту не пострадал. Специалисты выясняют, что именно привело к инциденту. Прокуратура инициировала проверку соблюдения правила безопасности полетов.