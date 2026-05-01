Самолет, летевший из Хабаровска в село Богородское, вернулся из-за неисправности

Самолет Хабаровск – Богородское совершил аварийную посадку в аэропорту вылета Самолет, летевший из Хабаровска в село Богородское, вернулся из-за неисправности

Москва1 мая Вести.Хабаровская транспортная прокуратура начала проверку по факту возврата самолета, вылетевшего из Хабаровска в село Богородское, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Авиационный инцидент произошел 1 мая. По предварительным данным, экипаж через некоторое время после взлета обнаружил техническую неисправность и запросил аварийную посадку в Хабаровске.

На борту находилось 33 человека, включая членов экипажа. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Хабаровской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов, в ходе которой будет дана оценка подготовке судна к вылету отмечается в публикации в Telegram-канале ведомства

На контроле находится также вопрос соблюдения прав пассажиров и предоставления им положенных услуг.