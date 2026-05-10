Москва10 маяВести.В Южно-Сахалинске была совершена аварийная посадка самолета, летевшего по маршруту Хабаровск – Ноглики. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Инцидент произошел с самолетом De Hailland Canada Dash 8-Q400.
В связи с возникшей неисправностью воздушное судно совершило аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска им А. Чехованаписано в канале ведомства в MAX
Согласно сведениям управления, пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Проводится доследственная проверка на предмет нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.