СК возбудил дело после жесткой посадки Ми-8Т в Красноярском крае

После жесткой посадки Ми-8Т в Красноярском крае возбудили уголовное дело СК возбудил дело после жесткой посадки Ми-8Т в Красноярском крае

Москва27 июн Вести.Уголовное дело возбуждено после жесткой посадки вертолета Ми-8Т в Красноярском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в пятницу, 26 июня. Вертолет совершил вынужденную посадку в Северо-Енисейском районе Красноярского края. По имеющимся данным, никто из людей не пострадал.

Следователем Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна) говорится в сообщении СК

Уточняется, что причиненный в результате инцидента ущерб составил более 1 млн рублей.