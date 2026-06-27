Москва27 июнВести.Уголовное дело возбуждено после жесткой посадки вертолета Ми-8Т в Красноярском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Инцидент произошел в пятницу, 26 июня. Вертолет совершил вынужденную посадку в Северо-Енисейском районе Красноярского края. По имеющимся данным, никто из людей не пострадал.
Следователем Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна)говорится в сообщении СК
Уточняется, что причиненный в результате инцидента ущерб составил более 1 млн рублей.