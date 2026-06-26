СК начал проверку после жесткой посадки вертолета в Красноярском крае

СК: на борту Ми-8 во время жесткой посадки в Красноярском крае были 12 человек СК начал проверку после жесткой посадки вертолета в Красноярском крае

Москва26 июн Вести.Сотрудники Следкома начали проверку по факту вынужденной посадки вертолета Ми-8 в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, на борту воздушного судна находились 12 человек: 3 члена экипажа и 9 пассажиров.

Данные о пострадавших уточняются. Размер ущерба устанавливается говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Разбирательство проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8Т, совершивший жесткую посадку в районе населенного пункта Северо-Енисейск, эксплуатировался компанией ООО "Геликс Аэро".