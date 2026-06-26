Москва26 июнВести.Сотрудники Следкома начали проверку по факту вынужденной посадки вертолета Ми-8 в Северо-Енисейском районе Красноярского края.
Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, на борту воздушного судна находились 12 человек: 3 члена экипажа и 9 пассажиров.
Данные о пострадавших уточняются. Размер ущерба устанавливаетсяговорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
Разбирательство проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8Т, совершивший жесткую посадку в районе населенного пункта Северо-Енисейск, эксплуатировался компанией ООО "Геликс Аэро".