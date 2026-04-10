Самолет ВКС Франции разбился в горной местности на юге страны

Москва10 апр Вести.При выполнении учебного полета во Франции разбился самолет ВКС страны, в результате чего ранения получили два человека. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Уточняется, что крушение произошло в горной местности на юге страны.

Инцидент произошел в 09.30 по местному времени (10.30 мск) близ горы Люр во время отработки полета на малой высоте. Точные причины крушения неизвестны говорится в сообщении

По данным телеканала, самолет разбился вдалеке от жилых домов. На борту во время крушения находились инструктор и курсант с авиабазы Салон-де-Прованс. Пострадавшие оставались в сознании, когда их госпитализировали "в ближайшее медицинское учреждение".

Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) занимается выяснением причин произошедшего. Также к расследованию подключилась жандармерия ВКС республики.

