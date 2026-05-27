Москва27 маяВести.Военный учебный самолет США потерпел крушение на востоке штата Миссисипи. По данным телеканала CBS, оба пилота катапультировались.
Журналисты телеканала в своем сообщении ссылаются на данные чиновников.
Два пилота ВМС США безопасно катапультировались, когда учебный самолет, на котором они летели, потерпел крушение в восточной части штата Миссисиписледует из материала
Оба катапультировавшихся пилота были доставлены в местную больницу для обследования.
Что стало причиной крушения будет установлено позднее.
17 мая сообщалось, что одномоторный самолет попал в авиакатастрофу в Техасе. По данным Ассоциации полицейских Далласа, экипаж воздушного судна был вынужден совершить посадку и врезался в поле в городе Форни.