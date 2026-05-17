Москва17 маяВести.Одномоторный самолет попал в авиакатастрофу в американском штате Техас, пострадали трое сотрудников правоохранительных органов, сообщает Ассоциация полицейских Далласа.
Экипаж самолета был вынужден совершить вынужденную посадку и врезался в поле в городе Форни.
Отмечается, что двое офицеров полиции получили легкие ранения, один серьезно пострадал и получает медпомощь.
Офицеры не были при исполнении и возвращались из личной поездки, говорится в сообщении.
Ранее в штате Нью-Джерси самолет авиакомпании United Airlines врезался в фонарный столб на автотрассе.