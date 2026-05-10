В США авиалайнер сбил человека на взлетно-посадочной полосе Самолет в аэропорту Денвера сбил человека на взлетно-посадочной полосе

Москва10 мая Вести.Пассажирский самолет компании Frontier Airlines, отправлявшийся из аэропорта Денвера в Лос-Анджелес, сбил человека во время взлета, пассажиров эвакуировали. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на заявление аэропорта.

Отмечается, что у авиалайнера с 231 пассажиром на борту после столкновения случился кратковременный пожар в двигателе. Возгорание было потушено.

8 мая 2026 года, примерно в 23:19 [9 мая, 08:19 мск] в аэропорту Денвера (DEN) рейс Frontier 4345 сбил пешехода во время взлета говорится в заявлении аэропорта

В авиакомпании сообщили, что в настоящий момент проводится расследование случившегося и сбор дополнительной информации в сотрудничестве с аэропортом и другими органами безопасности.

Подробностей о личности и состоянии человека, которого сбил в самолет, департамент полиции Денвера не привел.

