В Индии пассажир выпрыгнул из самолета во время руления после посадки

В Индии пассажир выпрыгнул из самолета через аварийный выход во время руления В Индии пассажир выпрыгнул из самолета во время руления после посадки

Москва3 мая Вести.В Индии пассажир выпрыгнул из самолета сразу после посадки во время руления. Об этом сообщила газета The Hindustan Times со ссылкой на представителей аэропорта.

Отмечается, что инцидент произошел ранним утром в воскресенье, 3 мая, в международном аэропорту города Ченнаи.

Один из пассажиров рейса авиакомпании Air Arabia открыл аварийный выход и выпрыгнул на взлетно-посадочную полосу во время руления после посадки.

Администрация воздушной гавани была вынуждена закрыть основную взлетно-посадочную полосу, несколько рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.

По данным издания, выпрыгнувшим пассажиром оказался житель города Пудуккоттай штата Тамилнад, 29-летний Мохамед Шериф Мохамед Наджмудин. По некоторым сведениям, он находился в "нестабильном психическом состоянии".

Ранее сообщалось, что в индийском штате Керала слон, привезенный для участия в ритуале благословения, сорвался с цепи и затоптал человека.