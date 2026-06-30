В аэропорту Мирного Boeing авиакомпании S7 выкатился за пределы ВПП Boeing авиакомпании S7 выкатился за пределы ВПП в аэропорту Мирного

Москва30 июн Вести.Транспортная прокуратура организовала проверку инцидента в аэропорту города Мирный, где лайнер авиакомпании "Сибирь" (S7) с пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, в аэропорту г. Мирный Республики Саха (Якутия) после посадки воздушного судна Boeing 737-800 авиакомпании "Сибирь", выполнявшего рейс по маршруту Новосибирск – Мирный, допущено выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 173 пассажира и 6 членов экипажа, которые не пострадали уточняется в Telegram-канале надзорного ведомства

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства инцидента.