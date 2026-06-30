Аэропорт Мирный временно закрыт после выкатывания Boeing за пределы ВПП

Росавиация: из-за инцидента с Boeing 737-800 закрыт аэропорт Мирный Аэропорт Мирный временно закрыт после выкатывания Boeing за пределы ВПП

Москва30 июн Вести.Прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Мирный (Республика Саха) временно закрыт из-за инцидента с Boeing 737-800. Подробности Росавиация сообщает в MAX.

Как стало известно, 30 июня после посадки самолет Boeing 737-800 (регистрационный номер RA-73359) авиакомпании "Сибирь" (S7), летевший из Новосибирска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На его борту находились 179 человек: шесть членов экипажа и 173 пассажира. Пострадавших нет. Пассажиры покинули борт по автотрапу.

Из-за необходимости эвакуировать самолет с летного поля аэропорт Мирный временно закрыт на прием и выпуск воздушных судов. Росавиация классифицировала выкатывание Boeing 737-800 как серьезный авиационный инцидент говорится в сообщении

Расследовать ЧП будет комиссия Саха (Якутского) МТУ Росавиации.