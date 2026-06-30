Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии

В Якутии самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии

Москва30 июн Вести.В Якутии пассажирский самолет при приземлении выкатился за территорию взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел 30 июня, во вторник, в аэропорту Мирный. По данным надзорного органа, воздушное судно повреждено, пострадавших нет.

Воздушное судно авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines), выполнявшее рейс по маршруту Новосибирск – Мирный, при посадке выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы… Экипаж и пассажиры оперативно эвакуированы говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Авиагавань приостановила обслуживание рейсов. По факту организована проверка.