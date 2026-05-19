В Якутии Ан-2 аварийно приземлился в лесу Ан-2 совершил аварийную посадку в Якутии

Москва19 мая Вести.Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесном массиве в Якутии, на борту находились восемь человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Воздушное судно вылетело из населенного пункта Теплый Ключ. По информации ведомства, командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета, после чего перестал выходить на связь.

После аварийной посадки поступило сообщение о координатах воздушного судна и выходе пассажиров из лесного массива пешком, в сторону Теплого ключа сказано в сообщении

К месту происшествия направлены спасатели и медики.