Москва19 маяВести.Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесном массиве в Якутии, на борту находились восемь человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.
Воздушное судно вылетело из населенного пункта Теплый Ключ. По информации ведомства, командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета, после чего перестал выходить на связь.
После аварийной посадки поступило сообщение о координатах воздушного судна и выходе пассажиров из лесного массива пешком, в сторону Теплого ключасказано в сообщении
К месту происшествия направлены спасатели и медики.