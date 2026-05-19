СК: причиной аварийной посадки Ан-2 в Якутии стал отказ двигателя

Предварительной причиной аварийной посадки Ан-2 в Якутии стал отказ двигателя СК: причиной аварийной посадки Ан-2 в Якутии стал отказ двигателя

Москва19 мая Вести.Причиной аварийной посадки самолета Ан-2 авиакомпании "Миан", выполнявшего мониторинг пожароопасной обстановки в Якутии, стал отказ двигателя. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

В момент происшествия на борту находились восемь человек, сведения о пострадавших уточняются.

Воздушное судно Ан-2, выполнявшее авиационные работы по патрулированию пожароопасной обстановки, произвело вынужденную посадку в связи с отказом двигателя на удалении 5-7 км от поселка Теплый Ключ Томпонского района говорится в сообщении

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.