СК: отказ техники или ошибка пилота могли стать причиной жесткой посадки у Вагая

Москва17 мая Вести.В качестве основных версий жесткой посадки легкомоторного самолета вблизи поселка Вагай в Тюменской области рассматриваются ошибка пилотирования при выполнении полета и отказ техники, сообщили в Центральном МСУТ СК России.

Инцидент произошел 15 мая. При совершении жесткой посадки воздушное судно получило технические повреждения, два члена экипажа не пострадали. Их эвакуировали спасательным вертолетом.

Следствие выясняет все обстоятельства происшествия.

Проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба) отмечается в сообщении

В ходе осмотра были изъяты образцы топлива, летная документация, детали самолета и другое. В ближайшее время назначат необходимые криминалистические экспертизы.