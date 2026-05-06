Причиной падения самолета в Омской области мог стать открывшийся капот двигателя Росавиация признала крушение в Омской области катастрофой

Москва6 мая Вести.Росавиация классифицирует инцидент в небе Омской области как катастрофу. По предварительной версии, легкомоторный самолет потерпел крушение по причине открывшегося капота двигателя.

Ранее сообщалось, что возле деревни Кошкарево разбился самолет "Аэропракт-22L2". На борту самолета находились пилот и наблюдатель, оба погибли.

У легкого самолета "Аэропракт-22" (регистрационный номер RA-1718G), по предварительным данным, открылся капот двигателя, воздушное судно столкнулось с землей говорится в сообщении Росавиации

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ - "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц".

Расследованием причин займется МАК с участием Западно-Сибирского МТУ Росавиации.