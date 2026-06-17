Ошибка пилотирования называется среди версий при крушении самолета в Подмосковье

Причиной падения самолета в Подмосковье могла стать ошибка пилотирования Ошибка пилотирования называется среди версий при крушении самолета в Подмосковье

Москва17 июн Вести.Названа одна из потенциальных причин при крушении легкомоторного самолета под Сергиевым Посадом в Московской области. Ей могла стать ошибка пилотирования, сообщает ТАСС.

Воздушное судно разбилось при заходе на посадку.

Самолет Zlin-42 в конце посадочной полосы сделал маневр и резко спикировал вниз сказано в публикации

На борту легкомоторного самолета находились два человека: пилот и владелец судна. Оба погибли.

В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело. Оно было классифицировано как катастрофа.