Москва17 июнВести.При крушении легкомоторного самолета в Подмосковье погиб летчик-испытатель Петр Тутакин, передает ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб.
Среди погибших летчик-испытатель Петр Тутакин. По предварительной информации, он был пассажиромприводит агентство слова своего собеседника
Воздушное судно рухнуло под Сергиевым Посадом вечером 17 июня, в среду, на аэродроме Вихрево недалеко от Сергиева Посада, после началось возгорание.
По факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.