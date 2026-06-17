При крушении самолета в Подмосковье погиб летчик-испытатель Петр Тутакин

При крушении самолета в Подмосковье погиб заслуженный летчик-испытатель РФ При крушении самолета в Подмосковье погиб летчик-испытатель Петр Тутакин

Москва17 июн Вести.При крушении легкомоторного самолета в Подмосковье погиб летчик-испытатель Петр Тутакин, передает ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб.

Среди погибших летчик-испытатель Петр Тутакин. По предварительной информации, он был пассажиром приводит агентство слова своего собеседника

Воздушное судно рухнуло под Сергиевым Посадом вечером 17 июня, в среду, на аэродроме Вихрево недалеко от Сергиева Посада, после началось возгорание.

По факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.