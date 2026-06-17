Москва17 июнВести.Пожарно-спасательные подразделения, прибывшие к месту авиакатастрофы под Сергиевым Посадом, ликвидировали возгорание. Об этом сообщает МЧС Московской области.
В результате крушения легкомоторного самолета разрушений на земле не зафиксировано. Погибли два человека, среди них заслуженный летчик-испытатель РФ Тутакин.
Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали возгорание на площади 5 кв. метровсказано в канале министерства в MAX
Ликвидацией пожара занималось 20 человек и 7 единиц техники.
Происшествие случилось при заходе самолета на посадку на аэродроме Вихрево. Одной из причин могла стать ошибка пилотирования.
Возбуждено уголовное дело.