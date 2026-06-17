На подмосковном аэродроме, где разбился самолет, ликвидировано возгорание

Возгорание на месте авиакатастрофы в Московской области ликвидировано На подмосковном аэродроме, где разбился самолет, ликвидировано возгорание

Москва17 июн Вести.Пожарно-спасательные подразделения, прибывшие к месту авиакатастрофы под Сергиевым Посадом, ликвидировали возгорание. Об этом сообщает МЧС Московской области.

В результате крушения легкомоторного самолета разрушений на земле не зафиксировано. Погибли два человека, среди них заслуженный летчик-испытатель РФ Тутакин.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали возгорание на площади 5 кв. метров сказано в канале министерства в MAX

Ликвидацией пожара занималось 20 человек и 7 единиц техники.

Происшествие случилось при заходе самолета на посадку на аэродроме Вихрево. Одной из причин могла стать ошибка пилотирования.

Возбуждено уголовное дело.