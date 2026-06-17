Москва17 июнВести.17 июня в Сергиево-Посадском городском округе Московской области потерпел крушение частный легкий самолет Zlin Z42 (регистрационный номер RA-3285G). Росавиация прокомментировала ЧП в MAX.
По предварительным сведениям, воздушное судно загорелось, два человека погибли.
Росавиация классифицировала произошедшее событие как катастрофуговорится в сообщении
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) при участии Центрального МТУ Росавиации займется расследованием причин катастрофы в соответствии с ПРАПИ-98.
Ключевой целью расследования названо установление причин катастрофы и принятие мер для их предотвращения в будущем, говорится в сообщении Росавиации.