МАК и Росавиация займутся расследованием причин авиакатастрофы в Подмосковье

Росавиация назвала крушение легкого самолета в Подмосковье авиакатастрофой МАК и Росавиация займутся расследованием причин авиакатастрофы в Подмосковье

Москва17 июн Вести.17 июня в Сергиево-Посадском городском округе Московской области потерпел крушение частный легкий самолет Zlin Z42 (регистрационный номер RA-3285G). Росавиация прокомментировала ЧП в MAX.

По предварительным сведениям, воздушное судно загорелось, два человека погибли.

Росавиация классифицировала произошедшее событие как катастрофу говорится в сообщении

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) при участии Центрального МТУ Росавиации займется расследованием причин катастрофы в соответствии с ПРАПИ-98.

Ключевой целью расследования названо установление причин катастрофы и принятие мер для их предотвращения в будущем, говорится в сообщении Росавиации.