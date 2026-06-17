Москва17 июнВести.По факту падения легкомоторного самолета под Сергиевым Посадом возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Западное МСУТ СК России.
Трагедия произошла вечером 17 июня на аэродроме Вихрево. Предварительно, погибли два человека.
Возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Московской областиговорится в сообщении пресс-службы ведомства
Дело заведено по ст. 263 УК РФ – "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом".
К месту падения воздушного судна прибыли 20 человек и 7 единиц техники.