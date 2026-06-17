СК возбудил дело после падения самолета в Московской области

Возбуждено дело по факту крушения самолета под Сергиевым Посадом СК возбудил дело после падения самолета в Московской области

Москва17 июн Вести.По факту падения легкомоторного самолета под Сергиевым Посадом возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Западное МСУТ СК России.

Трагедия произошла вечером 17 июня на аэродроме Вихрево. Предварительно, погибли два человека.

Возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Московской области говорится в сообщении пресс-службы ведомства

Дело заведено по ст. 263 УК РФ – "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом".

К месту падения воздушного судна прибыли 20 человек и 7 единиц техники.