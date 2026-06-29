По факту крушения сверхлегкого самолета в Ленобласти возбудили дело В Ленобласти возбуждено дело по факту крушения сверхлегкого самолета

Москва29 июн Вести.Ленинградский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом в MAX сообщает Западное МСУТ СК России.

По материалам следствия, вечером 28 июня на расстоянии 2 км от посадочной площадки Сельцо Волосовского района сверхлегкий самолет Е-12 совершал полет на высоте 300 метров. Произошло крушение.

В результате падения и удара воздушного судна о землю 70-летний мужчина, который управлял самолетом, получил повреждения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия говорится в сообщении

Следователями осмотрено место крушения самолета. Проводится комплекс следственных действий для выяснения причин произошедшего.