Возбуждено дело из‑за аварии со сверхлегким самолетом под Волгоградом

Дело возбуждено после аварийной посадки самолета в Волгоградской области Возбуждено дело из‑за аварии со сверхлегким самолетом под Волгоградом

Москва17 июн Вести.Волгоградский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки сверхлегкого самолета. Об этом сообщает Западное МСУТ СК России.

Утром, 13 июня, в Волгоградской области, рядом с хутором Алешкин, аварийно приземлился сверхлегкий самолет. Он занимался обработкой полей.

На борту помимо пилота была 12‑летняя девочка, которую пилот взял покататься по просьбе ее отца.

В результате инцидента пилот и несовершеннолетний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу, воздушное судно получило механические повреждения говорится в сообщении

Следователи завели уголовное дело по факту аварийной посадки воздушного судна по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Сейчас они выясняют все обстоятельства и причины аварии.