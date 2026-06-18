По факту аварийной посадки Boeing в аэропорту Сочи началась проверка СК начал проверку обстоятельств аварийной посадки Boeing в аэропорту Сочи

Москва18 июн Вести.Следственный комитет (СК) России организовал проверку обстоятельств аварийной посадки самолета Boeing в аэропорту Сочи. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По предварительным данным, 17 июня самолет Boeing, следовавший рейсом Сочи — Архангельск, совершил аварийную посадку в аэропорту Сочи. В результате инцидента никто не пострадал отмечается в сообщении ведомства в мессенджере MAX

В СК также уточнили, что процессуальная проверка ведется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Ранее сообщалось, что рейс Сочи — Архангельск выполнял Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia. Согласно предварительным данным Росавиации, аварийная посадка самолета была произведена из-за технической неисправности на борту.