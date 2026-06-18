Москва18 июнВести.Следственный комитет (СК) России организовал проверку обстоятельств аварийной посадки самолета Boeing в аэропорту Сочи. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
По предварительным данным, 17 июня самолет Boeing, следовавший рейсом Сочи — Архангельск, совершил аварийную посадку в аэропорту Сочи. В результате инцидента никто не пострадалотмечается в сообщении ведомства в мессенджере MAX
В СК также уточнили, что процессуальная проверка ведется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Ранее сообщалось, что рейс Сочи — Архангельск выполнял Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia. Согласно предварительным данным Росавиации, аварийная посадка самолета была произведена из-за технической неисправности на борту.