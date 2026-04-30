Суд вынес приговор пилоту за жесткую посадку самолета в Сочи в 2024 году

Пилота, жестко посадившего самолет в Сочи, приговорили к ограничению свободы Суд вынес приговор пилоту за жесткую посадку самолета в Сочи в 2024 году

Москва30 апр Вести.Пилоту, который совершил жесткую посадку в аэропорту Сочи в 2024 году, вынесли обвинительный приговор. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Московской области.

По данным суда, командир воздушного судна Ряполов О. Б. 18 августа 2024 года нарушил требования должностной инструкции при посадке Boeing, который следовал из Санкт-Петербурга в Сочи. Из-за его действий самолет сел с вертикальной перегрузкой 2,81 g и коснулся взлетно-посадочной полосы хвостовой частью фюзеляжа, что привело к механическим повреждениям на хвосте самолета и причинило ущерб в размере 622,5 млн рублей.

Отмечается, что пилот не признал свою вину. Он предположил, что причиной инцидента стала техническая неисправность воздушного судна, а также выдвинул версию об опасности ухода на второй круг.

Суд признал Ряполова О.Б. виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года говорится в сообщении

Также пилот на ближайшие три года лишается права выполнять организационно-распорядительные функции в сфере обеспечения безопасности полетов, в том числе работать в качестве члена летного экипажа гражданского воздушного судна.