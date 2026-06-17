Москва17 июн Вести.Прокуратура обжаловала решение о возврате ей дела пилота Сергея Белова, который в сентября 2023 года посадил самолет в поле в Новосибирской области. Об этом сообщает РИА Новости.

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Сергей Белов обвиняется по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В ноябре 2025 года Центральный райсуд Омска вернул дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, решение было обжаловано, Омский областной суд оставил его в силе.

В Следственном комитете настаивают, что расследование проведено в полном объеме и на высоком уровне, а каких‑либо препятствий для рассмотрения дела в суде нет. Расследование заняло много времени, поскольку следователям нужно было выяснить, соотносилось ли решение командира воздушного судна лететь в Новосибирск с действующими в авиакомпании правилами.

По версии следствия, Сергей Белов, несмотря на то что в аэропорту Омска не было помех для безопасной посадки, нарушил установленные правила и принял решение направиться в Новосибирск. Во время перелета у самолета имелась техническая неисправность гидросистемы, к тому же шасси не были убраны в корпус — это привело к повышенному расходу топлива. В результате возникла серьезная опасность отказа двигателей. В этих условиях Белов был вынужден посадить воздушное судно на сельскохозяйственное поле в Убинском районе Новосибирской области. Ущерб, нанесенный авиакомпании, следователи оценили приблизительно в 119 миллионов рублей.