Москва15 июлВести.15 июля, около 9 утра, самолет Ан‑24 (компания АО "А247") вылетел из Тюмени в Белоярский, но вскоре был вынужден вернуться в аэропорт, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Решение вызвано некорректной работой одной из силовых установок. Посадка прошла в штатном режимеговорится в сообщении
Теперь транспортная прокуратура проверяет, как авиакомпания следит за техникой, хорошо ли готовили борт к вылету и верно ли действовали пилоты, когда случилась неполадка.
Прокуратура также взяла на контроль соблюдение авиакомпанией всех обязательств перед пассажирами несостоявшегося рейса.