Из-за неисправности самолет вернулся в аэропорт Тюмени Самолет, вылетевший из Тюмени, вернулся обратно, идет проверка

Москва15 июл Вести.15 июля, около 9 утра, самолет Ан‑24 (компания АО "А247") вылетел из Тюмени в Белоярский, но вскоре был вынужден вернуться в аэропорт, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Решение вызвано некорректной работой одной из силовых установок. Посадка прошла в штатном режиме говорится в сообщении

Теперь транспортная прокуратура проверяет, как авиакомпания следит за техникой, хорошо ли готовили борт к вылету и верно ли действовали пилоты, когда случилась неполадка.

Прокуратура также взяла на контроль соблюдение авиакомпанией всех обязательств перед пассажирами несостоявшегося рейса.